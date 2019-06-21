Видео: Власти Грузии всю ответственность за беспорядки возложили на Россию

Участники протестной акции пытаются штурмовать здание грузинского парламента, требуют отставок и досрочных выборов. Поводом для массовых беспорядков стал визит в Грузию российских депутатов. Им припомнили, что они поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии.

Ночью 21 июня на площади у здания парламента стояли тысячи человек, столкновения продолжаются в переулках, слышны выстрелы, ну а сейчас идет уборка территории, бутылки, осколки полицейских щитов, увозят пострадавших. Во главе протестов активисты единого национального движения Михаила Саакашвили, вероятно в новом кризисе они увидели для себя шанс снова вернуть себе статус правящей партии.

Прямо сейчас в центре Тбилиси отставки спикера парламента, главы МВД и проведения досрочных выборов требуют несколько тысяч сторонников оппозиции. Они небольшими группами пытаются прорваться в здание парламента. Полиция пока эти попытки пресекают без применения силы. Однако обстановка крайне накалена. Видимо именно поэтому на площадь Руставели прибыли подразделения спецназа.

Поводом для противостояния стала ситуация, больше напоминающая сказку «Маша и Медведь». Днем в здании парламента проходило заседание межпарламентской ассамблеи православия и место спикера было предложено занять главе российской делегации — депутату Сергею Гаврилову. Оппозиция восприняла этот факт как оскорбление. Надо сказать, многое становится понятно, когда узнаешь, кто именно стоит за акцией протеста. Это сторонники Михаила Саакашвили, который из Киева призвал свергнуть нынешнюю власть в Грузии.

Инцидент моментально взорвал интернет, у здания начал собираться стихийный митинг — требование — отставка правительства и досрочные выборы. Мирная акция переросла в штурм здания и массовые столкновения, в окна летели бутылки с водой, воду в которые набирали из местного фонтана. В ответ начали лететь снаряды со слезоточивым газом. Ближе к трем часам ночи полиция с помощью резиновых пуль, газа и водометов вытеснила людей с главной площади.

Несмотря на то, что манифестантов удалось оттеснить с проспекта Руставели, они продолжают оказывать упорное сопротивление. Выстрелы в грузинской столице не стихают, народу на улицы выходит все больше. И пока все говорит о том, что утром акции протеста продолжатся с новой силой.

Между тем, власти Грузии всю ответственность за беспорядки возложили на Россию. Так, по словам президента Саломе Зурабишвили, якобы наша страна заинтересована в дестабилизации обстановки. Пост об этом она разместила на своей странице в Facebook.

Но в то же время президент Грузии осудила призыв Михаила Саакашвили к своим сторонникам выйти на улицы. Между тем, ситуация в Тбилиси остается напряженной, полиция проводит задержания участников беспорядков. К этой минуте известно уже о десяти арестованных. Но не исключено, что через несколько часов протестующие снова начнут собираться в центре Тбилиси и попытаются захватить здание грузинского парламента.

Ранее сообщалось о том, что несколько журналистов серьезно пострадали во время беспорядков в Тбилиси.