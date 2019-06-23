Легковушка залетела под грузовик: три человека погибли в Свердловской области

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Столкновение произошло вечером 22 июня на трассе «Екатеринбург — Тюмень».

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Фото, видео: ВКонтакте @inasbest

Три человека погибли в ДТП в Свердловской области. Столкновение иномарки и грузовика произошло вечером 22 июня на 58 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень», сообщает Интерфакс-Урал.

Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Iveko. Водителя легкового автомобиля и двух его пассажиров спасти не удалось — они скончались до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал. Он направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

Обстоятельства и причины аварии уточняются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвого младенца обнаружили на набережной в Москве.

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