Легковушка залетела под грузовик: три человека погибли в Свердловской области

Три человека погибли в ДТП в Свердловской области. Столкновение иномарки и грузовика произошло вечером 22 июня на 58 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень», сообщает Интерфакс-Урал.

Toyota Corolla выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Iveko. Водителя легкового автомобиля и двух его пассажиров спасти не удалось — они скончались до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал. Он направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

Обстоятельства и причины аварии уточняются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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