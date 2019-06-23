В Киеве схлестнулись ЛГБТ-активисты и националисты

Солнечный воскресный день 23 июня не обошелся в Киеве без шествий, полицейских оцеплений и провокаций националистов. На заранее анонсированную демонстрацию вышли представители ЛГБТ-сообщества. По горькому опыту предыдущих лет, когда сторонники нетрадиционной ориентации на подобных мероприятиях были атакованы националистами, в этом году полиция всерьез подошла к обеспечению безопасности.

ЛГБТ-активисты со всех сторон были окружены подразделениями конной полиции. Но националисты пошли на хитрость — в начале колонны они несли баннер с надписью «ГнОМИКИ».

Шествие могло бы и вовсе закончиться потасовками, ведь радикалы намеревались забросать демонстрантов презервативами, наполненными фекалиями. Однако правоохранители вовремя обнаружили «снаряды» в одном из припаркованных автомобилей. Тем не менее, кто-то все равно запустил в колонну бутылку с белизной.

Кое-где по ходу шествия нескольким людям удалось прорваться через оцепление, они вырывали плакаты и сожгли «радужный» флаг.

На марш был приглашен и президент Незалежной Владимир Зеленский, который, впрочем, на нем так и не появился. Это и не удивительно — ведь он пытается лавировать между взращенными предыдущим режимом националистами и европейскими «ценностями». В его администрации сделали лишь невнятное заявление о том, что среди групп людей не может быть привилегий или ограничений по разным признакам.

Как передавал 5-tv.ru, в прошлом году в Киеве шествие в защиту ЛГБТ-сообщества продлилось всего 20 минут и закончилось массовыми задержаниями.