Видео: Премьер-министр Канады знатно «потроллил» Трампа кашлем

В сети появилось видео, где 47-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо знатно «потроллил» президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел в Белом доме. Трюдо специально кашлянул, пока Трамп отвечал на вопросы журналистов, а затем посмотрел на реакцию политического лидера. Трамп сдержался и ничего не сказал на это Джастину Трюдо. Однако по лицу президента было заметно, что ему жутко не понравилась выходка премьера-министра. В сети видео вызвало бурную реакцию у пользователей:

«Джастин Трюдо, кашляющий перед Трампом в Овальном кабинете, это все, что вам нужно увидеть сегодня», — пишут юзеры.

Justin Trudeau coughs and the look on Trump's face... pic.twitter.com/je8boVRWaJ