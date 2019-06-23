«Странные гомосапиенсы»: Видео учений в японском зоопарке на случай побега льва

, 16:28 Видео 99

Работники зверинца потренировались на ростовой кукле хищника.

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Фото, видео: YouTube / Ibex Studio

Пользователей сети по всему миру насмешило видео необычных учений работников японского зоопарка на случай побега льва из вольера. Ролик набрал миллионные просмотры. С одной стороны, ничего забавного в такой предусмотрительности жителей Страны восходящего солнца быть не может, ведь они живут в крайне сейсмической зоне, и при подземных толчках могут произойти любые разрушения, и хищники окажутся на свободе.

С другой стороны, метод, который выбрали сотрудники зоопарка, как раз и вызывает недоумение и смех. Дело в том, что в качестве сбежавшего животного они взяли ростовую куклу в виде льва. Человек в этом костюме пытается изображать непредсказуемость в своих действиях: поначалу он как бы изучает местность, а затем «вдруг» бросается на сетку, позади которой стоят люди. От удара один из них как бы падает на землю. Затем к «пострадавшему» спешит, но крайне не быстро, его коллега.

Смех вызывает и то, что за всем этим представлением из вольера наблюдают две настоящие львицы. По мнению интернет-пользователей, на мордах хищниц читается явное недоумение.

Так или иначе, по сценарию учений, лев от усталости ложиться на дорогу, в это время подъезжает машина, из которой при помощи длинной палке «зверю» вводится инъекция снотворного.

В комментариях к ролику люди пишут:

«Эти львицы, наверное, думают: «Какого черта происходит с этими гомосапиенсами? Сегодня они ведут себя более странно, чем обычно», — предположил один.

«Слушай, подруга, наша будущая добыча сегодня выглядит особенно странно», — написал другой.

«Вот бы мне устроиться на такую работу», — позавидовал третий человеку в ростовой кукле.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео очаровательных панд в Московском зоопарке.

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