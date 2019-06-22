На праздник выпускников «Алые паруса — 2019», проводимый Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом, по подсчетам организаторов соберется по меньшей мере тридцать с лишним тысяч вчерашних школьников. Устроители стремятся, чтобы шоу каждый год было уникальным. А 2019-й в этом плане и вовсе станет рекордным по сюрпризам, ведь праздник обзавелся новым символом — бригом «Россия». Так как же провести «Алые паруса — 2019», чтобы ничто его не омрачило?
Прежде чем отправиться на такое масштабное событие, как праздник «Алые паруса 2019», стоит как следует подготовиться, чтобы ничто не отвлекало от этой грандиозной феерии.
- Планируйте свой маршрут. Как известно, в ночь проведения праздника выпускников «Алые паруса», метрополитен Питера работает круглосуточно. Но стоит иметь ввиду, что некоторые станции, возможно, будут временно закрыты на вход из-за большого потока людей. Кроме того, лучше всего отказаться от передвижения на личном автомобиле. Практически весь центр города будет перекрыт, а на улицы выйдут сотни тысяч человек.
- Не стоит забывать, что «Алые паруса 2019» проходят в Санкт-Петербурге — морском городе с порой капризным климатом. Не исключено, что жаркий летний день переменится на дождливый вечер. Организаторы советуют взять с собой зонты или дождевики.
- Не рекомендуется создавать давку на Дворцовой набережной во время пиротехнического шоу. И лучше не подходить близко к воде — никому не хочется промокнуть от брызг и продрогнуть от свежего бриза.
- Пронос воды и других жидких веществ на территорию проведения праздника строго воспрещен. На входе разместят металлоискатели. Безопасность мероприятия всегда обеспечивается на высоком уровне, чтобы каждый гость мог чувствовать себя комфортно.
- Не следует создавать давку на входе на мероприятие. Очередь может растянуться от Дворцовой площади до метро Невский проспект. Беспокоиться не стоит! За годы накопленного опыта, организаторы научились справляться с таким большим потоком гостей.
- К участию в торжественном событии «Алые паруса 2019» стоит подготовить и свои гаджеты. Сотовые телефоны нужно зарядить на 100%, чтобы избежать разряженных аккумуляторов в самые незабываемые моменты праздника.