На праздник выпускников «Алые паруса — 2019», проводимый Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом, по подсчетам организаторов соберется по меньшей мере тридцать с лишним тысяч вчерашних школьников. Устроители стремятся, чтобы шоу каждый год было уникальным. А 2019-й в этом плане и вовсе станет рекордным по сюрпризам, ведь праздник обзавелся новым символом — бригом «Россия». Так как же провести «Алые паруса — 2019», чтобы ничто его не омрачило?

Прежде чем отправиться на такое масштабное событие, как праздник «Алые паруса 2019», стоит как следует подготовиться, чтобы ничто не отвлекало от этой грандиозной феерии.