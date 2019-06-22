Как незабываемо провести «Алые паруса — 2019»

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Праздник выпускников «Алые паруса» — самый главный день в жизни сотен тысяч вчерашних школьников. Так как же провести их незабываемо?

Фото: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 151

На праздник выпускников «Алые паруса — 2019», проводимый Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом, по подсчетам организаторов соберется по меньшей мере тридцать с лишним тысяч вчерашних школьников. Устроители стремятся, чтобы шоу каждый год было уникальным. А 2019-й в этом плане и вовсе станет рекордным по сюрпризам, ведь праздник обзавелся новым символом — бригом «Россия». Так как же провести «Алые паруса — 2019», чтобы ничто его не омрачило?

Прежде чем отправиться на такое масштабное событие, как праздник «Алые паруса 2019», стоит как следует подготовиться, чтобы ничто не отвлекало от этой грандиозной феерии.

  • Планируйте свой маршрут. Как известно, в ночь проведения праздника выпускников «Алые паруса», метрополитен Питера работает круглосуточно. Но стоит иметь ввиду, что некоторые станции, возможно, будут временно закрыты на вход из-за большого потока людей. Кроме того, лучше всего отказаться от передвижения на личном автомобиле. Практически весь центр города будет перекрыт, а на улицы выйдут сотни тысяч человек.
  • Не стоит забывать, что «Алые паруса 2019» проходят в Санкт-Петербурге — морском городе с порой капризным климатом. Не исключено, что жаркий летний день переменится на дождливый вечер. Организаторы советуют взять с собой зонты или дождевики.
  • Не рекомендуется создавать давку на Дворцовой набережной во время пиротехнического шоу. И лучше не подходить близко к воде — никому не хочется промокнуть от брызг и продрогнуть от свежего бриза.
  • Пронос воды и других жидких веществ на территорию проведения праздника строго воспрещен. На входе разместят металлоискатели. Безопасность мероприятия всегда обеспечивается на высоком уровне, чтобы каждый гость мог чувствовать себя комфортно.
  • Не следует создавать давку на входе на мероприятие. Очередь может растянуться от Дворцовой площади до метро Невский проспект. Беспокоиться не стоит! За годы накопленного опыта, организаторы научились справляться с таким большим потоком гостей.
  • К участию в торжественном событии «Алые паруса 2019» стоит подготовить и свои гаджеты. Сотовые телефоны нужно зарядить на 100%, чтобы избежать разряженных аккумуляторов в самые незабываемые моменты праздника.
Тема:
Алые паруса 2019 151
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«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
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История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

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