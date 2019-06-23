Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила начать жесткую борьбу с лишними килограммами. Как сообщает ФАН, она создала для себя сама строгую диету и следует ей.

Звезда заявила, что будет питаться только полезными продуктами, включая рыбу, фрукты и кашу. При этом Гузеева признается, что объявленная ею война жиру и лишним килограммам дается нелегко и вызывает мучения из-за ограниченности рациона, поэтому она решила отправиться на рынок, чтобы найти те продукты, которые ей еще не надоели.

«Продолжается моя борьба с жиром. Уже не знаю, что готовить, из чего готовить. Все противно, все надоело. Решила выбрать белок и какую-нибудь зелень», — поделилась с поклонниками актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на лишний вес пожаловался певец Влад Соколовский.