Главный символ «Алых парусов — 2019» — двухмачтовый бриг «Россия» вошел в акваторию Невы под овации многотысячной публики, отмечающей главный праздник выпускников.

Торжественный и величественный проход брига «Россия» по главной петербургской водной артерии предваряло выступление Максима Леонидова с песней, посвященной Северной столице, а также стилизованные представления с эпизодами из истории города.

На глазах у восхищенных выпускников, бриг вошел в створ разведенного Троицкого моста 24 июня. Проходу величественного корабля предшествовало невероятное по своей красоте световое шоу и салют, а также представления, охватившие исторические места Петербурга — Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость.

Бриг пройдет по своему традиционному маршруту — от Троицкого моста вдоль Дворцовой набережной до стрелки Васильевского острова. Хотя такой маршрут уже стал привычным, корабль каждый раз сопровождает новое великолепное шоу! На земле, на воде, и конечно в воздухе!

При создании парусника использовались последние новаторские технологии, при этом его конструкторы не забывали и о старинных кораблестроительных методах.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата — его отмечают в 15-й раз. В 2005 году после долгого перерыва он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальной 3D-экскурсии по бригу «Россия».