«Вспомнить все, что они прожили»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» о важности темы праздника

Организаторы отразили в программе праздника важный юбилей для России — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Успешная организация «Алых парусов — 2025» не оставила равнодушными никого, ведь с каждым годом праздник становится все масштабнее. При этом особо отличившиеся увидели в нем повод для политической травли тех, кто создавал мероприятие для выпускников.

На эту ситуацию отреагировала генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса» Лидия Бутузова, которая с частью других организаторов была внесена в так называемый «Список Путина».

Мотивом для ненависти, направленной в сторону тех, кто создавал «Алые паруса», стала тема Великой Победы в широком смысле слова. В том числе организаторы затронули важный юбилей для России — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Живя в нашей стране и в год Великой Отечественной Победы, странно было бы не упомянуть про нашу Победу. Это было для нас очень важным номером. Вспомнить, поблагодарить наших предков и вспомнить все, что они прожили. Очень важно детям и подросткам об этом говорить и напоминать», — поделилась она.

По словам Бутузовой, благодарность нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции по защите Донбасса и предкам, которые сражались с фашистским режимом в годы ВОВ, звучала открыто и искренне. Именно поэтому молодежь услышала нужные смыслы.

«Потому что память — это то, благодаря чему мы дальше будем побеждать. Поэтому списки, ну так, конечно, было удивительно. Значит, работа была сделана не зря. И в целом мы хотим донести молодежи смыслы. И это было всегда. Просто в этом году такие темы были затронуты, и на это просто обратили больше внимания», — поделилась она.

Бутузова уверяет, что этот «статус» никак не повлияет на ее дальнейшую работу. Она объяснила, что организаторы праздника просто пытались донести важные мысли до подрастающего поколения. А «Список Путина» является ничем иным, как пропагандой.

Помимо Лидии Бутузовой в «Список Путина» попали режиссеры‑постановщики концертной части праздника Максим Ахтямов и Владислава Кабанова, режиссер‑постановщик водно‑пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев и ведущий концерта, шоумен Дмитрий Хрусталев.

«Список Путина» — открытая база чиновников, общественных деятелей и сотрудников правоохранительных органов, якобы ответственных за пропаганду ненависти по идеологическим и национальным признакам, нарушения прав человека, созданная площадкой российских оппозиционеров «Форум свободной России»*.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отметило юбилей — 20 лет со дня возвращения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отреагировали на «Алые паруса» в зарубежных СМИ.

* — признана нежелательной организацией в РФ