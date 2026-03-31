Стала известна дата, когда в 2026 году в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса»

В городе уже началась подготовка к масштабному празднику.
Алые паруса в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдут 27 июня
В Северной столице стартовала подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса». Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мессенджере MAX.
«Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдет в этом году 27 июня», — написал он.
В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» увидело более 45 миллионов человек. Трансляция всего мероприятия велась в прямом эфире Пятого канала и установила сразу четыре рекорда. Количество просмотров онлайн-трансляции в интернете — 12,5 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах. Ведущими вечера стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. В мероприятии приняли участие многие популярные артисты, включая группу The Hatters, певицу Надежду Кадышеву.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
- 6 июл
- Смотрели на всех континентах планеты: как прошли «Алые паруса — 2026»
- 4 июл
- «Задаем себе новую планку»: режиссер-постановщик об успехе «Алых парусов»
- 4 июл
- «Память не угасла»: режиссер-постановщик рассказал о посвященной Великой Победе части «Алых парусов»
- 4 июл
- «Мы все сделали правильно»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» об успехе праздника
- 4 июл
- «Вспомнить все, что они прожили»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» о важности темы праздника
- 4 июл
- Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы
- 3 июл
- Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» увидело более 45 миллионов человек
- 3 июл
- «Встретились молодость и мечты»: праздник «Алые паруса» отметили в ведущих иностранных СМИ
- 3 июл
- Трансляцию «Алых парусов — 2026» посмотрели более десяти миллионов человек
- 1 июл
- «Алые паруса» по-эвенкийски увидели школьники из Красноярского края
