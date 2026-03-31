Стала известна дата, когда в 2026 году в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса»

Алые паруса в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдут 27 июня

В Северной столице стартовала подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса». Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мессенджере MAX.

«Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдет в этом году 27 июня», — написал он.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» увидело более 45 миллионов человек. Трансляция всего мероприятия велась в прямом эфире Пятого канала и установила сразу четыре рекорда. Количество просмотров онлайн-трансляции в интернете — 12,5 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах. Ведущими вечера стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. В мероприятии приняли участие многие популярные артисты, включая группу The Hatters, певицу Надежду Кадышеву.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

