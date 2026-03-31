Стала известна дата, когда в 2026 году в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса»

|
Дарья Бруданова Журналист

В городе уже началась подготовка к масштабному празднику.

Когда в 2026 году в Санкт-Петербурге пройдут Алые паруса

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдут 27 июня

В Северной столице стартовала подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса». Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мессенджере MAX.

«Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдет в этом году 27 июня», — написал он.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» увидело более 45 миллионов человек. Трансляция всего мероприятия велась в прямом эфире Пятого канала и установила сразу четыре рекорда. Количество просмотров онлайн-трансляции в интернете — 12,5 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах. Ведущими вечера стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. В мероприятии приняли участие многие популярные артисты, включая группу The Hatters, певицу Надежду Кадышеву.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Последние новости

10:40
ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ
10:37
«Делается ювелирно»: пластический хирург о новых операциях Арзамасовой
10:31
Террористический акт: мать и дочь подожгли военкомат в Тюмени
10:26
Неожиданный вывод: причастность обвиняемого к убийству Кирка не удалось доказать
10:20
Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах
10:17
Инициатор — он: Елена Подкаминская развелась со вторым супругом

