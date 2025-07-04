Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы

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В Калининграде состоялась торжественная церемония передачи фрагмента алого паруса.

Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Сегодня, 4 июля, на набережной Петра Первого в Калининграде состоялась торжественная церемония передачи фрагмента алого паруса. Это событие стало экватором третьего яхтенного похода «Россия на Балтике» и укрепило отношения между двумя городами — Санкт-Петербургом и Калининградом.

Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» давно стал важной частью культурной жизни России. Но в этом году событие приобрело еще один особый оттенок. 25 июня в Петербурге, капитан брига «Россия» — символа легендарного выпускного, Олег Николаев передал в дар Музею Мирового океана фрагмент алого паруса. Он стал не только уникальным экспонатом музея-заповедника, но и подтверждением дружбы между регионами и музейными резиденциями на Балтике.

Парус, оформленный в виде объемной картины, проследовал в Калининград на борту одной из яхт — участниц безостановочного яхтенного похода из Санкт-Петербурга в Калининград «Россия на Балтике», стартовавшего с набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге 25 июня. Идеологами проекта стали два федеральных музея: ГМЗ «Петергоф» и музей-заповедник «Музей Мирового океана». Поход стал возможен благодаря команде «Санкт-Петербургских мореходных классов» — ведущему учебному заведению по подготовке яхтенных капитанов.

Весь маршрут составил более 1000 километров морского пути и занял 7 дней. Участники пришвартовались в порту Калининграда 2 июля, а яхтенный клуб «Ост-Вест» устроил теплый прием гостям из Северной столицы. В городе команды яхт ожидала культурная программа, эксклюзивная экскурсия по экспозиционно–образовательному центру «Планета Океан» Музея Мирового океана, в котором сейчас ведутся работы по созданию экспозиций. Гости услышали два музыкальных произведения Иоганна Баха, исполненных на электронном органе в зале «Большой океан». Руководство музея вручило почетные грамоты и памятные подарки капитанам яхт из г. Санкт-Петербург.

Уже 6 июля яхтенный поход направится назад в Северную столицу и завершится зрелищной регатой на Финском заливе.

В походе приняли участие более 10 парусных яхт из Санкт-Петербурга, Калининграда, Выборга и яхт-клубов Ленинградской области. В этом году яхты сопровождало учебное парусно-моторное судно «Юный балтиец». В 2008 году именно эта двухмачтовая шхуна исполнила роль галиота «Секрет» на празднике выпускников «Алые паруса». Он прошел по Неве и открыл своим появлением пиротехническое шоу.

Традиция устанавливать алые паруса появилась еще в советское время. Они стали символом надежды каждого выпускника. Сегодня корабль с алыми парусами олицетворяет успешные начинания и безграничные возможности. Поэтому передача фрагмента паруса именно Музею Мирового океана имеет глубокий смысл. Этот подарок подчеркивает связь времен и стремление молодого поколения к исследованиям, развитию, покорению новых горизонтов. Вдохновляет следовать своей мечте, строить будущее, полное открытий и достижений.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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