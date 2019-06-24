Звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни

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О смерти советского и российского актера театра и кино сообщил режиссер Виталий Манский.

Фото: ТАСС/ Юзеф Мосенжник

Исполнитель главной роли в художественном фильме «Овод» (1980) Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет, передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что актер борется с онкологическим заболеванием.

О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский. Он отметил, что Харитонов стал настоящей звездой после трехсерийной картины Николая Мащенко.

«Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок Овода во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука… Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», — написал Манский.

vitaliy.manski

Фильм «Овод» — экранизация одноименного романа ирландской писательницы Этель Войнич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти звезды фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александра Кузнецова.

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