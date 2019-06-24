«Горячая» 52-летняя Николь Кидман показала фото топлес

Актриса Николь Кидман завоевала сердца фанатов после фильмов «Бэтмен навсегда», «Мулен Руж!» и «Билли Батгейт». С момента выхода этих картин прошло более 15 лет, но Николь продолжает будоражить умы и сердца зрителей своей красотой. Недавно Кидман выложила в Instagram откровенное фото, на котором она позирует топлес, прикрыв грудь распахнутой белой блузкой.

Instagram @nicolekidman