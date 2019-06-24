«Горячая» 52-летняя Николь Кидман показала фото топлес

Актриса Николь Кидман завоевала сердца фанатов после фильмов «Бэтмен навсегда», «Мулен Руж!» и «Билли Батгейт». С момента выхода этих картин прошло более 15 лет, но Николь продолжает будоражить умы и сердца зрителей своей красотой. Недавно Кидман выложила в Instagram откровенное фото, на котором она позирует топлес, прикрыв грудь распахнутой белой блузкой.
«Люблю белые рубашки», — игриво подписала она.
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В комментариях актрису засыпали комплиментами.
«Ты слишком красива для этого мира»
«Полегче, Николь, у меня так сердце не выдержит»
«Какая красивая женщина»
«Совершенна, без дефектов»
«Ты всегда была для меня, есть и будешь самой красивой женщиной в мире», — пишут многочисленные фанаты Кидман.
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