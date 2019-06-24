Самолет, летевший из Анапы в Уфу, сел в Самаре из-за технической неисправности

Вылетевший из Анапы в Уфу Boeing совершил вынужденную посадку в Самаре 24 июня, передает «Интерфакс».

В выполняющем рейс авиакомпании UTair самолете обнаружили техническую неисправность, уточнили в агентстве. Борт с 99 пассажирами благополучно приземлился в аэропорту «Курумоч» после полуночи. Авиаперевозчик предоставил для клиентов резервный борт, который через несколько часов отправился в пункт назначения.

Из-за этой задержки был отложен вылет рейса из Уфы в Анапу с 83 пассажирами, сообщили в аэропорту столицы Башкирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке пассажирского лайнера в Краснодаре.