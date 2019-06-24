«Милота»: дети Галкина и Пугачевой и их звездные друзья показали танцевальную импровизацию

Телеведущий Максим Галкин постоянно делится с подписчиками в Instagram интересными моментами из жизни своих детей. В этот раз артист порадовал поклонников снимками Лизы и Гарри в компании их друзей.
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«Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели!», — написал артист.
Лиза и Гарри были очень рады приезду гостей. Судя по одному из фото в карусели, они даже решили зажигательно станцевать все вместе и выдали импровизацию.
Фанаты детей Галкина и Пугачевой были обеспокоены тем, что Лиза и Гарри не общаются с ровесниками, однако, как видно на снимках, ребята очень весело проводят время не только с родителями, но и с друзьями.
Фолловеры пришли в восторг от фото и оставили множество восторженных комментариев:
«Классные фотки! Хорошо, когда у детей есть обычное детство с друзьями и погуляшками»;
«Девочки такие девочки. А Гаррику так повезло в малиннике»;
«Здорово, что несмотря на невероятную занятость в проектах, гастрольные туры, вы много времени отдаете деткам!»
«Милота! А кто-то писал, что дети не общаются с ровесниками, вот смотрите — какая веселая компания!»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Галкина и Пугачевой сделали рисунки на пленэре.