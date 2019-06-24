«Милота»: дети Галкина и Пугачевой и их звездные друзья показали танцевальную импровизацию

Телеведущий Максим Галкин постоянно делится с подписчиками в Instagram интересными моментами из жизни своих детей. В этот раз артист порадовал поклонников снимками Лизы и Гарри в компании их друзей.

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«Вчера к нам в гости заехали друзья. Дети были счастливы! На первой фотке подружки: Ева Лобода, Амели Ревва и Лиза Галкина, на второй их танцевальная импровизация, на третьей Ева, Амели, Лиза и Гарик. Всем хорошей недели!», — написал артист.

Instagram @maxgalkinru