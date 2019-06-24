Депутат Госдумы попал в аварию с мотоциклистом в Москве — фото

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ДТП случилось на Ленинском проспекте.

Фото : © РИА Новости / Евгений Биятов

Депутат Госдумы 68-летний Николай Герасименко в Москве попал в аварию. ДТП случилось на Ленинском проспекте, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, Герасименко ехал на своем автомобиле Lexus с улицы Крупской в направлении МКАД. В момент перестроения из одного ряда в другой, произошло столкновение с мотоциклом.

В результате инцидента, мотоциклист получил повреждения. На скорой помощи его доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит установить правоохранительным органам.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в Свердловской области.

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