Жена внука Пугачевой в бикини показала видео из бассейна с Пресняковым

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова — Алена Краснова разместила в Instagram сторис видео из бассейна под открытым ночным небом, где они вместе с супругом наслаждаются прохладой.

Судя по всему, муж и жена таким образом решили скрыться от изнуряющей московской 30-градусной жары, которая уже несколько дней испытывает на прочность жителей столицы.

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28-летний музыкант и 22-летняя бывшая гимнастка поженилась в 2017 году, и с тех пор стараются проводить свободное время вместе и много путешествовать. Так, в январе они отдохнули на Бали, а в марте супруги посетили Нью-Йорк.

Однако пара не спешит заводить ребенка. Ранее жена внука Пугачевой с подругами «зажгла» на концерте супруга Никиты Преснякова.