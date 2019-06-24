Мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир застрелен в Тольятти

Мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир погиб в Тольятти в понедельник, 24 июня, от огнестрельного ранения в голову из травматического пистолета. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте «Главные новости Тольятти».

Приятель спортсмена находится в больнице с ножевыми ранениями, за его жизнь сейчас борются врачи.

Трагедия произошла на улице Ларина в Центральном районе. По неподтвержденной информации, молодые люди стали участниками уличной разборки.

Евгений Кушнир неоднократно побеждал на соревнованиях городского, областного и федерального уровней. В этом году он стал чемпионом Самарской области по дзюдо в категории 81 килограмм.

Знакомые погибшего называют его «хорошим, добрым, очень отзывчивым парнем», который тренировался дважды в день и хотел стать чемпионом России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был застрелен в США.