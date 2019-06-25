Телеведущая Лера Кудрявцева в своем аккаунте в Instagram опубликовала совместное фото со своим мужем — хоккеистом Игорем Макаровым. На снимке, наполненном нежностью, счастливая пара позирует на ступенях в парке.

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Подписчики Леры Кудрявцевой, все как один, отметили красоту супругов и пожелали телеведущей и Игорю Макарову счастья.

«Лерочка, вы просто красавица! Счастья вам!»

«Какая вы красивая пара!»

«Какие вы милые и красивые, счастья вашей семье»

«Счастливые люди!», — пишут поклонники в комментариях на странице Леры Кудрявцевой.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери.