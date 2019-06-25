ПАСЕ проголосовала за возвращение России

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Парламентская ассамблея Совета Европы официально пригласила делегацию России участвовать в июньской сессии.

Фото : ТАСС/Джапаридзе Михаил

ПАСЕ официально пригласила делегацию из России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Согласно принятым поправкам 25 июня, ограничиваются санкционные механизмы, которые препятствовали возвращению РФ в состав Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). На рассмотрение этого вопроса у парламентариев ушло порядка девяти часов. Об этом сообщает РИА Новости.

В утвержденной большинством из присутствующих парламентариев резолюции также говорится о том, что права членов делегации в ПАСЕ голосовать и выступать не подлежат санкциям. В статью 10 было добавлено следующее разъяснение:

«Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий».

После «крымской весны» нашу делегацию лишили права голоса, в ответ российские делегаты перестали ездить в Страсбург и платить взносы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат Алексей Гончаренко нарушил протокол и позволил себе прервать выступление серба Александра Шешеля, который от начала и до конца произносил свою речь на русском языке.

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