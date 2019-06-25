Популярная Instagram-модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», в своем аккаунте выложила фото, на котором позирует в облегающем спортивном костюме, выгодно подчеркивающем достоинства ее фигуры.
«Как проходят выходные?», — написала Анастасия Квитко под снимком.
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Интернациональная армия поклонников «русской Кардашьян» по традиции пришла в неописуемый восторг от нового поста 24-летней уроженки Калининграда.
«Просто персик»
«Шикарная!»
«Какой кардашьян!»
«Фигура — мечта каждой женщины и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой», — пишет в комментариях на странице Анастасии Квитко русскоязычная часть пользователей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» опубликовала провокационное фото.