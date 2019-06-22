Трусы-невидимки: «Русская Кардашьян» опубликовала провокационное фото

Известная Instagram-модель Анастасии Квитко, которую из-за чересчур пышных форм часто называют «русской Ким Кардашьян», в очередной раз решила шокировать своих подписчиков.

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На своей страничке в соцсети она выложила снимок, на котором предстала перед подписчиками в необычном бикини. Из-за силиконовых бретелей, создается ощущение, что модель одета в трусы-невидимки. Об этом в комментариях пишут пользователи Instagram.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Сумасшедший купальник!»

«Я практически все вижу»

«О! Шикарный купальник-невидимка!»

«Супер-сексуальная!!!»

«Из-за бретелек, кажется, что по бокам у тебя на бедрах жировые складки. Ужасно!» — выразили свое мнение подписчики Квитко в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «русская Кардашьян» в бикини-ниточках сразила фанатов.