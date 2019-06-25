НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союза» при возвращении на Землю

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После схода с орбиты у корабля «Союз МС-11» произошел отказ комплекта топливных баков в двигательной установке — был задействована резервная система.

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Фото, видео : Роскосмос

Во время возвращения экипажа МКС на Землю произошла нештатная ситуация в двигательной установке пилотируемого корабля «Союз МС-11», сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Отмечается, после схода с орбиты произошел отказ комплекта топливных баков с магистралями и клапанами (основной коллектор) в двигательной установке «Союза». В результате успешно сработавшей автоматики был задействован резервный коллектор, после чего корабль продолжил снижение аппарата.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

25 июня спускаемый блок «Союза» благополучно совершил посадку в 148 километрах от казахского города Жезказган. На Землю после 204 дней работы на МКС вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Экипаж совершил пять выходов в открытый космос. Вместо них на орбите осуществление космической миссии продолжают россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

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Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

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