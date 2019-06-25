В США поставили спектакль по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера

В США сегодня показали пьесу по мотивам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы. Роли в постановке исполнили звезды Голливуда. Среди них Аннетт Бенинг, Сигурни Уивер, Джейсон Александер, Алисса Милано и Джон Лайтгоу. Каждый зачитывал отрывки из доклада спецпрокурора, в том числе цитируя президента Трампа.

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Авторы пьесы не скрывают — таким способом они хотели показать рядовым американцам, что президент Трамп неоднократно нарушал законы. Напомню, доклад Роберта Мюллера опубликовали в апреле этого года. Спецпрокурор пришел к выводу, что сговора между Дональдом Трампом и российским властями не было, но Россия якобы пыталась через соцсети влиять на выборы в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер Роберт Де Ниро считает доклад спецпрокурора Роберта Мюллера ложью.