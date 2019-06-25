Актриса Екатерина Шпица совершила алкогольный каминг-аут

Катерина Шпица в Instagram заявила, что собирается совершить каминг-аут. Девушка рассказала, что ее организм не приемлет элитных напитков, вроде шампанского или дорогого французского вина. У знаменитости на них аллергия. Зато обычная русская водка Шпиц очень даже подходит.
«Я предпочитаю чистую водку. Редко, к месту и в классной компании друзей», — написала в посте знаменитость.
Актриса, известная по фильмам «Елки», «Метро» и сериалу «Реальные пацаны», обрадовалась, что наконец-то смогла оправдать придуманный некогда ее подписчиками хештег #видночтовыпивает.
«Привезла из поездки несколько рецептов превосходных коктейлей на основе водки», — поделилась с фанатами артистка.
«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером
Мнения по поводу вкусов звезды разделились.
«Сразу видно, что Катенька наш человек, русский! И вкус у вас, Катюша, просто безупречный!» — написал доброжелательный комментатор.
«Пьяная девка — *** не хозяйка», — резюмировал другой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в платье с экстрим-декольте.