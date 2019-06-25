Актриса Екатерина Шпица совершила алкогольный каминг-аут

Катерина Шпица в Instagram заявила, что собирается совершить каминг-аут. Девушка рассказала, что ее организм не приемлет элитных напитков, вроде шампанского или дорогого французского вина. У знаменитости на них аллергия. Зато обычная русская водка Шпиц очень даже подходит.

«Я предпочитаю чистую водку. Редко, к месту и в классной компании друзей», — написала в посте знаменитость.