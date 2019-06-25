Актриса Екатерина Шпица совершила алкогольный каминг-аут

, 23:16 90

Актриса заявила подписчикам, что оправдала посвященный ей хештэг #видночтовыпивает.

Фото : Instagram @katerinashpitsa

Катерина Шпица в Instagram заявила, что собирается совершить каминг-аут. Девушка рассказала, что ее организм не приемлет элитных напитков, вроде шампанского или дорогого французского вина. У знаменитости на них аллергия. Зато обычная русская водка Шпиц очень даже подходит.

«Я предпочитаю чистую водку. Редко, к месту и в классной компании друзей», — написала в посте знаменитость.

Instagram @katerinashpitsa

Актриса, известная по фильмам «Елки», «Метро» и сериалу «Реальные пацаны», обрадовалась, что наконец-то смогла оправдать придуманный некогда ее подписчиками хештег #видночтовыпивает.

«Привезла из поездки несколько рецептов превосходных коктейлей на основе водки», — поделилась с фанатами артистка.

«Так и появляются слухи»: Варнава опубликовала «страстные» фото с блогером

Мнения по поводу вкусов звезды разделились.

«Сразу видно, что Катенька наш человек, русский! И вкус у вас, Катюша, просто безупречный!» — написал доброжелательный комментатор.

«Пьяная девка — *** не хозяйка», — резюмировал другой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в платье с экстрим-декольте.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

0:15
Грязные номера автомобиля могут привести к лишению прав
23:58
«Он существует»: американка рассказала о «том свете» после клинической смерти
23:52
Почему Светлану Лободу заподозрили в романе с Егором Кридом — фото
23:16
Актриса Екатерина Шпица совершила алкогольный каминг-аут
23:02
Стали известны препараты, изъятые у московского «отравителя газировкой»
22:47
Пожар произошел в детском лагере в Костромской области — видео с места

Сейчас читают

«Хочу к вам в бассейн»: Михалкова в купальнике раззадорила поклонников
«Божественно отмассировали»: Анфиса Чехова похвасталась фото из СПА-салона
Трамвай переехал лежащего на путях мужчину в Казани — страшные кадры

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге