Актриса Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в платье с экстрим-декольте

Актриса Екатерина Шпица на закрытии ежегодного фестиваля «Кинотавр» в Сочи в воскресенье, 16 июня, произвела самый настоящий фурор. Она появилась на красной дорожке в очень неожиданном наряде — многокилограммовом платье с экстремальным декольте.
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При этом длинная юбка платья была настолько огромной, что напоминала балетную пачку. «Килограммы» платью добавили черные камни. По информации KP.RU, наряд актрисы весил около восьми килограммов.
Очевидно, в сочинскую жару артистке было непросто, но получившиеся в результате кадры того стоили.
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