Актриса Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в платье с экстрим-декольте

Актриса Екатерина Шпица на закрытии ежегодного фестиваля «Кинотавр» в Сочи в воскресенье, 16 июня, произвела самый настоящий фурор. Она появилась на красной дорожке в очень неожиданном наряде — многокилограммовом платье с экстремальным декольте.

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При этом длинная юбка платья была настолько огромной, что напоминала балетную пачку. «Килограммы» платью добавили черные камни. По информации KP.RU, наряд актрисы весил около восьми килограммов.

«Платье красивое, но тяжелое. Весит восемь кило!» — рассказала изданию сама Шпица.

Очевидно, в сочинскую жару артистке было непросто, но получившиеся в результате кадры того стоили.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что главную награду «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова. «Судьбу» киношников в этом году вершил председатель жюри Константин Хабенский.