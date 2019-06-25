«На одной ноге отстоять можно» — бывший сиделец о сроке Мамаева и Кокорина

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Известных «футболистов-хулиганов» отправят в разные места лишения свободы.

Фото : © РИА Новости / Илья Питалев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 288

Фигуранты одного дела должны находиться в разных лагерях — такая практика ведется во всех местах лишения свободы, чтобы не спровоцировать побеги и сговор заключенных. Об этом писатель Михаил Орский рассказал НСН.

Павла Мамаева и Александра Кокорина осудили на реальные сроки после их участия в драках в Москве. С учетом проведенного в СИЗО времени, футболисты будут находиться в исправительных трудовых колониях до сентября 2019-го, причем в разных.

«Обсуждать тему отбытия их срока смешно. Не в виду их личностей, а в виду того мизера, что им осталось сидеть. Такой срок можно на одной ноге отстоять!» — заявил «авторитетный» писатель.

Тренеры и спортивные врачи обеспокоены состоянием здоровья спортсменов, поскольку в местах заключения они не смогут поддерживать физическую форму в полном объеме.

Кокорина и Мамаева отправят поездом в колонии одного из ближайших к столице регионов. В какие именно — будет решено после того, как в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) поступят документы из суда.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 288
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