Климкин заявил об отзыве посла Украины при ПАСЕ

Постоянный представитель Украины в Совете Европы отозван из Страсбурга и возвращается во вторник, 25 июня, в Киев из-за того, что российскую делегацию допустили к сессиям Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Ну, эпоха наступает. Парламентская ассамблея Совета Европы запустила свой Ctrl + Alt + Delete. Российской делегации разрешили вернуться в ПАСЕ. Лидер усилий по защите прав человека, организация стала простым менеджером, при чем не самым лучшим», — с гордостью написал он.

Однако многие подписчики Климкина в соцсети подняли его на смех.

«Боже мой. Климкин, ты хоть узнай, что данная комбинация клавиш делает. А потом продолжай выполнять для Украины Alt+F4», — посоветовал один из интернет-пользователей.

«Павло уже „отправил своего президента на G20“ — так „профессионально“ обгадиться — это надо уметь», — припомнил другой подписчик Климкину его публичное заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, однако, как известно, бывшего комика туда никто не приглашал.

Еще один подписчик в ленте комментариев разместил видеоклип группировки «Ленинград» на песню «Дорожная», в которой, как известно, в значительной степени присутствует нецензурная лексика.

Но нашлись и разгневанные соотечественники главы украинского внешнеполитического ведомства.

«Украина должна выйти из ПАСЕ. Нам не место в организации, члены которой убивают украинцев», — считает один из них.

«Мы еще и тебя вернем на историческую родину. В кандалах. На урановые рудники. Готовься, шепелявый», — намекнули ему на то, что, по некоторым данным, Климкин — уроженец Курской области.

«Скоро и ты пойдешь на помойку истории, как самый тупой министр иностранных дел», — пообещали ему.

Российская делегация была возвращена в Парламентскую ассамблею Совета Европы после голосования — большинство парламентариев поддержали допуск россиян к грядущей сессии. Представители украинской делегации раскритиковали это решение и покинули зал заседаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принимали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ.