Курс грузинской валюты рухнул до исторического минимума

Официальный курс национальной валюты Грузии достиг рекордного минимума на фоне предстоящего запрета авиасообщения с Россией. Во вторник, 25 июня, Нацбанк Грузии установил его на уровне 2,8333 лари за один доллар, пишет «Экономика сегодня».

Таким образом эта отметка стала абсолютным минимумом со времен введения этой валюты в 1995 году. При этом курс лари продолжает падать.

В обменных пунктах коммерческих банков доллар стоит еще дороже.

Тем не менее, глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава уверена, что падение курса лари никак не связано с запретом Москвой авиасообщения.

« Ничто не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса », — приводит ее слова РБК.

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