Какие убытки понесет Грузия без российских туристов — репортаж

, 4:39 Эфирная новость 41

Власти Грузии вместе с бизнес-сектором ищут новые туристические направления, однако предприниматели также просят сохранить российских туристов в республике.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Имедашвили, Пятый канал

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Убытки Грузии без российских туристов будут колоссальными — до 750 миллионов долларов, это официальный прогноз Ассоциации гостиниц и ресторанов страны. И это очень много — примерно шестая часть всех доходов Грузии.

Российским авиакомпаниям запрещено, а российским туристам не рекомендовано летать в эту страну с 8 июля. И судя по тому, как накаляется ситуация в стране, шансов на скорую отмену этого запрета — нет.

В самом Тбилиси пятый день продолжаются акции протеста. 24 июня МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских, их подозревают в превышении полномочий при разгоне митинга у здания парламента. А демонстранты устроили автопробег к зданию Министерства.

Одно из основных требований по-прежнему — отставка главы МВД Георгия Гахарии. Именно его считают ответственным за жесткий разгон митингов в первые дни протестов. Решение о проведение выборов по пропорциональной системе протестующие уже добились.

Основатель правящей партии «Грузинская Мечта» Бидзина Иванишвили объявил о начале политической.

Алексей Полторанин отправился в Батуми — город, где летом практически каждый третий турист — российский. Остается добавить, был.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов.

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