Бруклин Бэкхем публично подрался со своей девушкой в Каннах

Сын именитого футболиста Дэвида Бэкхема — Бруклин — оказался в центре светского скандала. Молодой человек подрался со своей возлюбленной во время короткого визита в Канны, собщает издание The Sun.

Бруклин вместе со своей девушкой — моделью Ханной Кросс — находились в холле отеля, в котором они остановились. Между влюбленными завязался спор, в качестве контраргумента Ханна решила лягнуть своего спутника. Бруклин ответил девушке тем же.

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Разнимать дерущихся «голубков» пришлось охране пятизвездочного отеля. Известно, что Кросс и Бэкхем встречаются уже полгода, и это не первая их публичная ссора. Пару уже видели скандалящей в ресторане за ужином. Поговаривают, что Виктория и Дэвид сильно обеспокоены взаимоотношениями возлюбленных и пагубным влиянием Кросс на их сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дэвид Бэкхем лишен водительских прав на полгода.