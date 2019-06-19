Видео: Задания ЕГЭ планируют сделать индивидуальными

, 6:44 Эфирная новость 114

Эксперты предлагают отказаться от использования бланков в пользу электронной версии экзамена после вызвавшего резонанс случая с нулевыми баллами за ЕГЭ.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
ЕГЭ 2019 60

Единый госэкзамен в России могут сделать индивидуальным для каждого школьника. Как говорится в докладе правительства Федеральному собранию, отдельные варианты заданий позволят предотвратить списывание и публикации ответов в сети.

Сейчас никакие меры остановить утечку информации не способны. Авторы инициативы заявляют, что на экзамене будет доступна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов тестов». Разработки программы уже ведутся. Но в какие сроки ее смогут внедрить, пока не известно.

В настоящее время ЕГЭ и ОГЭ школьники сдают письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой, затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что выпускник астраханской гимназии умудрился получить 0 баллов за ЕГЭ по математике.

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