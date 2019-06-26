Глава Тверской области представил Путину программу форума «Реки России»

Россиян все больше интересует внутренний туризм, который активно развивается. В Кремле губернатор Тверской области Игорь Руденя представил президенту Владимиру Путину новый туристический маршрут, который свяжет Москву и Петербург через Волгу с Каспийским морем.

«У вас в этом году будет форум интересный, туристический» — сказал на встрече с губернатором Тверской области президент России.

«Да, национальный форум „Реки России“. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву, Ленинградский вокзал, с курортом „Завидово“. Где будет транспортно-пересадочный узел и с этого места будут отправляться суда. В том числе новой постройки, которые сейчас в Астрахани спущены: „Петр Великий“ и следующие суда этой серии. Там позволяет рассадка и выход уже на большую воду, в реку Волга», — рассказал губернатор Тверской области.

Также губернатор представил президенту обновленный генплан Твери, который позволит сохранить исторический центр с малоэтажной застройкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин анонсировал новую стратегию военно-технического сотрудничества.