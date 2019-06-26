Видео: звезда «Папиных дочек» Арзамасова устроила жаркие танцы в Тунисе

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова несколько дней назад отправилась с друзьями на отдых в Тунис. Актриса регулярно делится с поклонниками впечатлениями от поездок и выкладывает красочные фото и видео с осмотра достопримечательностей. На новом видео, которое появилось на странице Лизы в Instagram, девушка продемонстрировала страстный латино-американский танец прямо посреди архитектурного памятника.

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Как пояснила в одной из публикаций в основной ленте профиля сама Арзамасова, вместе с друзьями она отправилась осматривать древний амфитеатр в городе Эль-Джем — арена была построена в 230-238 годах нашей эры и сейчас входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В таких исторических декорациях Лиза вместе со своими приятелями решила немного пошалить и исполнила темпераментный танец прямо посреди древнего амфитеатра. От наряда актрисы, который прекрасно подчеркивает ее фигуру и демонстрирует длинные загорелые ноги, поклонники Лизы пришли в бурный восторг — о чем и сообщили в комментариях в основной ленте.

Однако это уже не первый танец Лизы Арзамасовой в Тунисе — ранее 5-tv.ru писал о хореографическом этюде, который актриса исполнила на борту прогулочного корабля.