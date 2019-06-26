Конгрессмены собираются запретить Трампу военную операцию против Ирана

, 14:44 Эфирная новость 40

Двое конгрессменов США предложили внести поправку к военному бюджету, которая запретит финансировать подобные операции.

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Фото, видео : Пятый канал, REUTERS/ Carlos Barria

Конгресс США собирается запретить Дональду Трампу воевать против Ирана. Они представили поправки в закон о Национальной обороне, которые сделают невозможным финансирование подобной операции.

Ранее Трамп заявил в интервью, что сможет нанести удар по Ирану и без одобрения законодателей. Причиной обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном стал американский беспилотник, сбитый над территорией Исламской республики. Американская администрация настаивает, что в момент атаки летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана.

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