Конгрессмены собираются запретить Трампу военную операцию против Ирана

Конгресс США собирается запретить Дональду Трампу воевать против Ирана. Они представили поправки в закон о Национальной обороне, которые сделают невозможным финансирование подобной операции.

Ранее Трамп заявил в интервью, что сможет нанести удар по Ирану и без одобрения законодателей. Причиной обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном стал американский беспилотник, сбитый над территорией Исламской республики. Американская администрация настаивает, что в момент атаки летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана.