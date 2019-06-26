Географические указания мест происхождения товаров хотят сделать объектом интеллектуальных прав

, 16:31 Эфирная новость 35

Законопроект будет расмотрен Совфедом 26 июня.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Географические указания мест происхождения тех или иных товаров могут стать объектом интеллектуальных прав. Сегодня Совет Федерации рассмотрит законопроект, который даст право производителям регистрировать бренд своей продукции с указанием региона или населенного пункта.

Это даст возможность покупателям точно знать, где продукт сделан. К примеру, если на упаковке написано «Карельская морошка», то она точно будет из Карелии, а не из другого региона. Подобные географические названия существуют и сейчас. Но получить право на их использования очень сложно. Нужно доказать что товар уникален.

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Теперь же официально зарегистрировать географическое указание в названии сможет любой любой предприниматель. Продавать такой бренд, или передавать права на его использование другим производителем нельзя.

Нововведение позволит более активно продвигать товары региональных производителей не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. О том, как еще российским товарам попасть на прилавки иностранцев читайте в свежем номере еженедельника «Аргументы и факты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия ДРСМД.

 

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