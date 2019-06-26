Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия ДРСМД

Совет Федерации на заседании в среду, 26 июня, одобрил законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно тексту документа, решение о возобновлении действия соглашения предоставляется президенту России Владимиру Путину.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя допустить «возможное размещение ракет США в Восточной Европе» , так как это «представляет огромную опасность» .

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский политический лидер внес в Государственную Думу законопроект о приостановлении участия РФ в ДРСМД. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, решение Москвы политически обосновано: оно является ответом на аналогичные действия со стороны США. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД.