Совет Федерации одобрил закон о приостановлении действия ДРСМД

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Согласно законопроекту, решение о возобновлении Россией действия договора сможет принять глава государства.

Фото : © РИА Новости

Совет Федерации на заседании в среду, 26 июня, одобрил законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно тексту документа, решение о возобновлении действия соглашения предоставляется президенту России Владимиру Путину.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя допустить «возможное размещение ракет США в Восточной Европе», так как это «представляет огромную опасность».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский политический лидер внес в Государственную Думу законопроект о приостановлении участия РФ в ДРСМД. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, решение Москвы политически обосновано: оно является ответом на аналогичные действия со стороны США. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. 

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