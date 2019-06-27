Испытания вакцины на случай биологической атаки начали в России

, 3:27 8

Действие прививки от оспы четвертого поколения стали изучать в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии.

Фото : www.globallookpress.com

В Новосибирске приступили к испытаниям вакцины против биологического оружия.

Действие вакцины от оспы четвертого поколения исследуют в Государственном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для испытаний привлечены 60 добровольцев. В ходе доклинического изучения было доказано, что вакцина является безопасной и показывает специфическую активность. Об этом на Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения» сообщил гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.

Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что в настоящее время существует угроза применения биологического оружия. Вирус оспы является одним из самых опасных, однако производство прививок от него было прекращено в 1980 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российской вакцине от пяти видов заболеваний, которую зарегистрировали в Минздраве.

Читайте также

+14° Днём +14°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

3:27
Испытания вакцины на случай биологической атаки начали в России
3:02
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого
2:45
Стала известна победительница конкурса «Краса России — 2019» — фото
2:32
В США обнаружили новый «потенциальный фактор риска» в Boeing 737 MAX
2:14
Хватит прятать! Путин призвал не скрывать камеры от российских автолюбителей
1:53
Умер основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Сейчас читают

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
«Идея невероятно актуальная»: Эксперт о призыве Путина не прятать камеры на дорогах
Клара Новикова прокомментировала слухи об онкологии

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге