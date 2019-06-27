Испытания вакцины на случай биологической атаки начали в России

В Новосибирске приступили к испытаниям вакцины против биологического оружия.

Действие вакцины от оспы четвертого поколения исследуют в Государственном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для испытаний привлечены 60 добровольцев. В ходе доклинического изучения было доказано, что вакцина является безопасной и показывает специфическую активность. Об этом на Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения» сообщил гендиректор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что в настоящее время существует угроза применения биологического оружия. Вирус оспы является одним из самых опасных, однако производство прививок от него было прекращено в 1980 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российской вакцине от пяти видов заболеваний, которую зарегистрировали в Минздраве.