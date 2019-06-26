Видео: В Саратове ФСБ нейтрализовала члена ИГ*, готовившего теракт

, 11:20 Видео 217

По информации ФСБ, член террористической организации собирался устроить теракт в людном месте.

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Фото, видео : Пятый канал

Федеральная служба безопасности в Саратове предотвратила террористический акт, готовившийся членом ИГ* в местах массового пребывания граждан. По информации ФСБ, подозреваемый, гражданин России, действовал в соответствии с указаниями руководителей террористических групп. Он приобрел необходимые компоненты и оборудовал в Саратове специальную лабораторию для изготовления самодельных взрывчатых веществ.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован — в результате сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатое вещество и составные части нескольких самодельных взрывных устройств. По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как минимум четыре человека погибли в результате теракта недалеко от международного аэропорта города Эль-Ариш в Египте.

* — запрещена в РФ.

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