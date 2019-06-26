Мария Луговая рассказала о романе со звездой сериала «Кухня»

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Актриса поделилась с фанатами своими планами на будущее.

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Фото, видео : Instagram @mariaheartbea

Мария Луговая, известная по сериалам «Мурка» и «Рыжая», полтора года встречается с 38-летним актером Сергеем Лавыгиным. Он полюбился зрителям за роль повара Сени в «Кухне».

В недавнем интервью 7Days.ru 31-летняя артистка рассказала о своем романе с коллегой и поделилась планами на будущее. Мария призналась, что с Сергеем около двух месяцев они просто «ходили за ручку», дружили, а потом сразу стали жить вместе. Из-за съемок времени на встречи не оставалось.

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По словам актрисы, к новому шагу в отношениях — свадьбе, она готова, но спешить с этим не хочет. Мария уточнила, что не против штампа и смены фамилии, но торопиться не собирается.

Сергей Лавыгин был в браке с актрисой Анной Бегуновой. В 2016 году у них появился сын Федор. Сейчас его бывшая супруга замужем за другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская тайно вышла замуж.

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