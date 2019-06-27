Мать исчезнувшей балерины Большого театра раскрыла подробности ее личной жизни

Ольга Демина — 25-летняя танцовщица Большого театра — пропала в августе 2014-го. Полиция не могла обнаружить следов девушки. Однако не так давно в лесополосе был найден человеческий череп. Следователи предполагают, что он может принадлежать пропавшей артистке. Неподалеку от этого места жил и главный подозреваемый.

В трагедии мать артистки винит ее парня — Малхата Джавоева. Причина — сигнал его смартфона, который в день исчезновения балерины зафиксировали в зоне обнаружения черепа. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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Мать пропавшей девушки обратилась за помощью на телевидение. В передаче на федеральном канале она рассказала о личной жизни балерины. Демина-старшая утверждает, что в последний раз общалась с дочерью за несколько дней до исчезновения.

«Было ощущение, что она чем-то сильно озабочена», — утверждает женщина.

В планах Елены Деминой было сводить Ольгу в церковь, чтобы облегчить ее душевные страдания. Однако этому не суждено было сбыться. Как и следователи, Демина подозревает, что в трагедии может быть виновен Малхат Джавоев. Она рассказывает, что молодой человек после исчезновения балерины стал отзываться о ней нелестными словами.

Мать артистки надеется, что ее дочь цела, а найденный череп принадлежит другому человеку. Сейчас женщина сдала анализы ДНК и ждет результатов.

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