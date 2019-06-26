Политика грузинского президента и вовсе может обанкротить страну. Сегодня лари — национальная валюта — обновил исторический минимум, подешевев еще на полпроцента. И это туристы только начали уезжать.

Недели не прошло со скандального заявления Зурабишвили, а уже пустеют гостиницы, тоскуют таксисты, и всюду подсчитывают убытки. Там, на месте, говорят, что они могут достигнуть миллиарда долларов. Отношения остыли. И ни грузинское вино, ни знаменитое грузинское гостеприимство — больше не могут отогреть отдыхающих.

Алексей Полторанин увидел, кто первым в Тбилиси начал паниковать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вахтанг Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой.