По кому в первую очередь ударит охлаждение отношений между РФ и Грузией — репортаж

, 20:50 Эфирная новость 38

Российские туристы только начали покидать Грузию, а национальная валюта уже существенно подешевела. О ситуации в стране — корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

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Фото, видео : Пятый канал, REUTERS/ Irakli Gedenidze

Политика грузинского президента и вовсе может обанкротить страну. Сегодня лари — национальная валюта — обновил исторический минимум, подешевев еще на полпроцента. И это туристы только начали уезжать.

Недели не прошло со скандального заявления Зурабишвили, а уже пустеют гостиницы, тоскуют таксисты, и всюду подсчитывают убытки. Там, на месте, говорят, что они могут достигнуть миллиарда долларов. Отношения остыли. И ни грузинское вино, ни знаменитое грузинское гостеприимство — больше не могут отогреть отдыхающих.

Алексей Полторанин увидел, кто первым в Тбилиси начал паниковать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вахтанг Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой.

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