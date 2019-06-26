Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой

Звезда советского кинематографа Вахтанг Кикабидзе в интервью «МК» не стал исключать вину грузинских властей в обострении отношений с Россией.

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста из-за того, что во время сессии МАП российского делегата, депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера грузинского парламента.

Артист отметил, что инцидент в грузинском парламенте мог быть создан искусственно.

«Его же не народ туда сажал, а посадило правительство наше, правда? Они в одну игру играют, наверное <…> Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска», — заявил Кикабидзе.

Он добавил, что политика — «очень грязная штука», а грузинский народ понимает, что власти не думают об их интересах.

«Я настроен за то, чтобы люди счастливо жили. Спокойно, была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани и стрельбы», — отметил артист.

Президент МАП Сергей Гаврилов был изгнан с места в президиуме прервавшими мероприятие грузинскими политиками, которые выкрикивали антироссийские лозунги. К зданию парламента вышли люди с требованием отставки главы грузинского МВД. На отель делегации из РФ совершили нападение. На фоне кровопролитных столкновений с полицией в грузинской столице Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля.