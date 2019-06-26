Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой

Звезда советского кинематографа Вахтанг Кикабидзе в интервью «МК» не стал исключать вину грузинских властей в обострении отношений с Россией.
Артист отметил, что инцидент в грузинском парламенте мог быть создан искусственно.
Он добавил, что политика — «очень грязная штука», а грузинский народ понимает, что власти не думают об их интересах.
Президент МАП Сергей Гаврилов был изгнан с места в президиуме прервавшими мероприятие грузинскими политиками, которые выкрикивали антироссийские лозунги. К зданию парламента вышли люди с требованием отставки главы грузинского МВД. На отель делегации из РФ совершили нападение. На фоне кровопролитных столкновений с полицией в грузинской столице Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля.