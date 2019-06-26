Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой

, 8:35 168

Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова, /Александр Имедашвили

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 25

Звезда советского кинематографа Вахтанг Кикабидзе в интервью «МК» не стал исключать вину грузинских властей в обострении отношений с Россией.

20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста из-за того, что во время сессии МАП российского делегата, депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера грузинского парламента.

Артист отметил, что инцидент в грузинском парламенте мог быть создан искусственно.

«Его же не народ туда сажал, а посадило правительство наше, правда? Они в одну игру играют, наверное <…> Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска»— заявил Кикабидзе.

Он добавил, что политика — «очень грязная штука», а грузинский народ понимает, что власти не думают об их интересах.

«Я настроен за то, чтобы люди счастливо жили. Спокойно, была бы работа, дети шли бы в школы, в детские сады, и не было бы ругани и стрельбы», — отметил артист.

Президент МАП Сергей Гаврилов был изгнан с места в президиуме прервавшими мероприятие грузинскими политиками, которые выкрикивали антироссийские лозунги. К зданию парламента вышли люди с требованием отставки главы грузинского МВД. На отель делегации из РФ совершили нападение. На фоне кровопролитных столкновений с полицией в грузинской столице Владимир Путин подписал указ о запрете прямого авиасообщения с Грузией с 8 июля.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 25
26 июн
Беспорядки продолжаются: чем запомнился шестой день протестов в Грузии
25 июн
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
25 июн
Видео: Участники массового митинга в Тбилиси окружили здание парламента
25 июн
Какие убытки понесет Грузия без российских туристов — репортаж
24 июн
Грузии прогнозируют колоссальные убытки в связи с оттоком российских туристов
24 июн
Лавров: Запад закрывает глаза на бесчинства националистов в Грузии
24 июн
Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов
24 июн
Протесты в Тбилиси: Демонстранты требуют отставки главы МВД
24 июн
В Грузии начали активно искать замену российским туристам — видео
23 июн
«Не разрушить в один день»: Валерий Меладзе об отношениях России и Грузии

Читайте также

+17° Днём +18°
Ночью +12°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

9:15
Репортаж: Чем опасны гонщики на аквабайках и почему на них не могут найти управу
8:56
Фото: Вера Брежнева в нижнем белье продемонстрировала прелести фигуры
8:47
Видео: музей истории Алеппо восстанавливают в Сирии
8:42
«Жарковато»: Чехова похвасталась «аппетитными» формами в бикини
8:35
Кикабидзе допустил вину грузинских властей в обострении отношений с Москвой
8:27
Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Сейчас читают

Видео: бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья
Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко
«Все мужики твои!» Звезда Comedy Woman Ангарская в кожаном платье сразила юзеров

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге