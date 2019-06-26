Умер звезда фильма о Джеймсе Бонде — Брайан Маршалл

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Британский актер скончался в возрасте 81 года.

Фото : Kino-teatr.ru

Британский актер Брайан Маршалл, запомнившийся зрителям игрой в фильме «Шпион, который меня любил», скончался в возрасте 81 года. О смерти актера сообщила его агент Эста Чаркхэмв в Twitter:

«Так грустно, что мой дорогой старый приятель Брайан Маршалл покинул нас. Прекрасный актер — он был так хорош, что вы никогда не замечали, насколько он хорош. Ценный приятель. Его работы — образцы классического британского и австралийского телевидения», — говорится в сообщении. Причина смерти актера не называется.

Брайан Маршалл родился в Лондоне 19 мая 1938 года. Актер наиболее известен по фильмам «Шпион, который меня любил», «Сага о Форсайтах», «Ярмарка тщеславия», «Миссия невыполнима». В десятом фильме о Бонде он сыграл командора Тэлбота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни.

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