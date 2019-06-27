«Странные шумы и звуки!» Рудковская подозревает, что в ее доме завелась нечисть

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram весьма неоднозначный пост, в котором пожаловалась на необъяснимые явления, происходящие в ее доме.

«У нас тут начали происходить весьма странные события, а вчера на семейном совете мы обсуждали, что же нам делать… На третьем этаже начали происходить странные вещи. Внезапно резко открывается ночью дверь в комнату Саши», — написала продюсер.

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Кроме того, по ее словам, няня шестилетнего Саши также начала чувствовать чье-то постоянное присутствие.

«Как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом, если бы вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа не прибежала с третьего этажа. Саша уже три месяца боится подниматься один на третий этаж», — добавила Яна Рудковская.

В результате семье продюсера в среду, 25 июня, пришлось вызвать в дом батюшку.

«Много завистников, вы публичная личность и красивая, успешная женщина», — отметил один из них.

Другие же выразили надежду, что приход батюшки поможет избавиться от нечистой силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пользователи высмеяли походку Яны Рудковской.