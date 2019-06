Принц Уильям очень эмоционально ответил на вопрос журналиста о его реакции на возможную нетрадиционную ориентацию детей, передает Газета.ру.

Корреспондент телеканала ITV News подошел к герцогу Кембриджскому во время посещения организации The Albert Kennedy Trust, оказывающей помощь бездомным представителям ЛГБТ-сообщества.

«Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем, а из-за давления, с которым они могут столкнуться», — сказал Уильям, добавив, что всегда будет поддерживать детей независимо от их ориентации.

