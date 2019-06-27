Принц Уильям разнервничался из-за вопроса об ориентации его детей — видео

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Герцог Кембриджский заверил, что будет поддерживать любое решение своих наследников в вопросе сексуальных предпочтений.

Фото : Instagram @kensingtonroyal

Принц Уильям очень эмоционально ответил на вопрос журналиста о его реакции на возможную нетрадиционную ориентацию детей, передает Газета.ру.

Корреспондент телеканала ITV News подошел к герцогу Кембриджскому во время посещения организации The Albert Kennedy Trust, оказывающей помощь бездомным представителям ЛГБТ-сообщества.

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«Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем, а из-за давления, с которым они могут столкнуться», — сказал Уильям, добавив, что всегда будет поддерживать детей независимо от их ориентации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кейт Миддлтон поздравила принца с 37-летием.

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