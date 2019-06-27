«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке упрекнули в мужеподобности

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась идеальной фигурой в полупрозрачном наряде. Соблазнительное фото появилось на странице актрисы в Instagram.

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На новом снимке Михалкова позирует на фоне бассейна. На Юлии топ-бралетт с полупрозрачной серединой и прозрачная юбка по колено с атласным поясом. Многим поклонникам актрисы такой кадр пришелся по душе.

«Ух! Огонь!»

«Воу-воу-воу! Полегче, Юля!»

«Украдут, ой украдут такую красивую!» — наперебой хвалят звезду фолловеры.

Instagram @mihalkova

Однако нашлось немало и тех, кто раскритиковал снимок. Одним не понравился неудачный ракурс, из-за которого Михалкова стала выглядеть слишком брутально, другие заподозрили, что Юлия таким откровенным фото просто пытается привлечь внимание мужчин и устроить свою личную жизнь.

«Такое ощущение, что вам мужскую руку прилепили на талию вместо вашей. Двойка с минусом фотографу!»

«Юле замуж давно пора», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru Юлия Михалкова показала жаркое видео с тренировки.