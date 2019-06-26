«Огонь!»: Юлия Михалкова показала жаркое видео c тренировки

, 14:57 Видео 821

Актриса так решила мотивировать подписчиков заниматься спортом и не искать отговорки.

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Фото, видео : Instagram @mihalkova

Звезда шоу «Уральские пельмени» опубликовала в Instagram ТОП самых популярных отговорок, чтобы не идти в зал, сопроводив пост жарким видео. На нем актриса качает ягодицы.

Видимо, таким образом Юлия решила мотивировать подписчиков заниматься спортом. От фигуры Михалковой фанаты пришли в восторг и оставили множество комментариев:

«Я бы забыл, зачем в зал пришел, сбилось бы дыхание при виде такой соседки, какая может быть тренировка, залипать на такое можно вечно»;

«На это можно смотреть и смотреть…»

«Огонь!» — написали фолловеры.

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Однако нашлись и те, кто не поверил Михалковой и посчитали ролик с тренировкой показухой:

«Вы такая классная, накрашенная, не потеете, не краснеете, дышите как надо, одежда как надо сидит, и волосы не мешают… Вот бы мне так! — сыронизировала одна из подписчиц.

«Обязательно надо всем показать, иначе физкультура не на пользу пойдет!» — написал другой юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михалкова в купальнике раззадорила поклонников.

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