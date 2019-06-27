«Поехали кататься по городу»: подробности убийства юных матерей под Владимиром

Во Владимирской области обнаружили тела исчезнувших матерей-одиночек — 16 и 26 лет. Они пропали 21 июня. В тот вечер девушки отправились на тусовку в местный клуб. При этом обе оставили своих малолетних детей дома. Младшая мать-одиночка так и вовсе бросила без присмотра кого-либо из взрослых годовалого сына.

Тела пропавших девушек нашли в лесу рядом с кладбищем города Покрова. Об этом передает РЕН ТВ.

Той ночью у входа в клуб тусовщиц ожидал 27-летний приятель. С ним они поехали кататься по окрестностям города.

« Около четырех часов утра 22 июня несовершеннолетняя и ее приятельница вышли из клуба и сели в ожидавшую их машину », — сообщает СК РФ по Владимирской области.

Сейчас молодой человек, сопровождавший подружек ночью, задержан. Его подозревают в двойном убийстве. На допросе он указал место, где позже обнаружили тела погибших. Со слов подозреваемого, во время поездки между ним и девушками произошел конфликт. Ему не понравилось их поведение. Мужчина увез их в лес и задушил.

Правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное дело.

Без матерей остались годовалый малыш — ребенок 16-летней девушки, и мальчик-первоклассник — сын старшей подруги несовершеннолетней.

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