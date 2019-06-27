«Папа на все руки!»: муж Орбакайте оставил дочку без зуба — видео

, 17:59 Видео 416

Супруг певицы выдернул ребенку молочный зуб в домашних условиях.

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Фото, видео : Instagram @orbakaite_k

Известная певица Кристина Орбакайте  выложила в Instagram видео, где ее 7-летней дочери Клавдии вырывают передний зуб. Процедуру проводит отец девочки — 41-летний бизнесмен Михаил Земцов.

Instagram @orbakaite_k

Держа в руках одноразовый платочек, супруг Орбакайте самостоятельно достал изо рта дочери молочный зуб. Девочка даже не поняла, что так быстро и безболезненно от него избавилась. На видео она не переставала улыбаться.

«Папа на все руки!» — гордо заявила Орбакайте.

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Фанаты дочери Аллы Пугачевой искренне поздравили звезду с маленьким событием и похвалили ребенка за смелость.

«Главное — со смехом»;

«Клавочка — молодец! Храбрая»;

«Стойкая, как мама!» — отметила фанатка.

Однако не все поклонники разделили радость семейства.

«Совершенно личная съемка для семейного архива. Неприятно смотреть», — испортил трогательный момент комментатор.

До этого Кристина Орбакайте напугала поклонников новым фото.

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